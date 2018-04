Arrestato 28enne di Busto Arsizio per reati del 2010.

Arrestato 28enne per maltrattamenti e violenza sessuale ai danni della convivente

Durante le prime ore di oggi, martedì 17 aprile, i Carabinieri della Stazione di Busto Arsizio hanno arrestato un cittadino italiano 28enne, disoccupato, pregiudicato e colpito da un ordine di carcerazione dovendo scontare 5 cinque anni quattro mesi per reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali avvenuti a Busto Arsizio nel 2010 ai danni dell’ex convivente. Otto anni fa l’uomo era stato fermato e posto agli arresti domiciliari perché ritenuto fortemente indiziato dei reati commenssi nei confronti della 26enne ex convivente. Dopo l’arresto è stato portato in carcere a Busto Arsizio.