Nell’ambito delle attività che il Commissariato di P.S. Rho Pero ha avviato da tempo finalizzate al contrasto dello spaccio di stupefacenti su questo territorio da alcuni giorni i poliziotti impegnati avevano rivolto la loro attenzione ad un cittadino del Gambia che aveva individuato come luogo di spaccio di stupefacenti la Via De Gasperi.

Arrestato 34enne per spaccio

Un cittadino del Gambia, A. T. di 34 anni, irregolare sul nostro territorio e senza fissa dimora è stato catturato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato Rho Pero in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in via De Gasperi. Dopo diversi appostamenti la notte scorsa, in via De Gasperi, è scattato il blitz. Il soggetto è stato visto arrivare a piedi e fermarsi in un angolo appartato lungo la via in attesa dei clienti. E’ stato subito bloccato dagli agenti che hanno rinvenuto in suo possesso un involucro contenente circa 25 grammi di marijuana confezionata in dosi e pronta per essere venduta.