Arrestato per spaccio un italiano incensurato. E’ stato fermato ad Arluno dalla Guardia di Finanza di Magenta.

Nella notte appena trascorsa, tra venerdì 13 e sabato 14 aprile, il gruppo della Guardia di Finanza di Magenta ha arrestato ad Arluno un italiano incensurato classe 1972 per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. La pattuglia in servizio notturno ha notato un’auto sospetta in via Concordia, vicino un’area di sosta. I finanzieri si sono avvicinati e hanno controllato l’uomo a bordo scoprendo che, in un pacchetto di sigarette, nascondeva 4 involucri di cocaina già pronta per essere ceduta e 380 euro. La perquisizione poi si è spostata all’interno dell’abitazione dell’uomo il quale, di sua spontanea volontà, ha consegnato un involucro contenente lari 16 grammi di droga. In casa c’erano anche un bilancino di precizione e materiale x il confezionamento delle dosi. Questa mattina direttissima.