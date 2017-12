I carabinieri hanno tratto in arresto un 47enne di Busto Arsizio Pregiudicato e disoccupato.

Arrestato un bustocco

I carabinieri della stazione di Busto Arsizio hanno arrestato un 47enne bustocco già noto alle forze dell’ordine e disoccupato. L’uomo, era infatti già stato sottoposto a detenzione domiciliare per due diversi provvedimenti: uno per stalking nei confronti dell’ex ragazza e l’altro dopo un arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Durante quest’ultima detenzione ai domiciliari il soggetto è stato più volte visto evadere. In seguito alle segnalazioni dei carabinieri l’uomo è stato arrestato e portato all casa circondariale di Busto Arsizio.