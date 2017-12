Il 19 dicembre i carabinieri di Senago hanno arrestato, per evasione dai domiciliari, un 54enne del posto.

Arrestato per evasione

Un uomo di 54 anni stava scontando la sua pena ai domiciliari in via De Gasperi a Senago quando, il 19 dicembre, è stato sorpreso dai carabinieri a passeggio nella via Volta. L’uomo, gravato da precedenti per droga e ricettazione,al termine delle operazioni è stato trattenuto per essere poi portato a processo.