L’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti messa in atto dal Commissariato di P.S. Rho Pero prosegue tenacemente e costantemente.

Arrestato 60enne rhodense

I Poliziotti del Commissariato di Rho Pero, nella serata di pasquetta, lunedì 2 aprile, hanno arrestato V. M., 60enne pluripregiudicato per numerosi reati residente a Rho. Gli agenti lo tenevano monitorato da alcuni giorni poiché era emerso che l’uomo spacciava stupefacenti in zona stazione a Rho. E anche nella tarda serata di lunedì i poliziotti lo hanno notato in piazza Libertà. Questa volta in compagnia di una donna. I due stavano litigando e li agenti hanno approfittato di questo per bloccare entrambi.

Le perquisizioni

V.M. fermato dagli agenti del Commissariato di Rho Pero è stato trovato in possesso di due piccoli involucri con poche confezioni di hashish pronte per essere vendute al dettaglio. E’ stata poi perquisita l’abitazione dell’uomo in via Santorre di Santarosa e sono stati trovati altri 80 grammi circa di hashish. La donna invece è stata rilasciata dopo la perquisizione perché non hanno trovato nulla in suo possesso. V.M., dopo essere stato accompagnato negli Uffici del Commissariato di Polizia di Rho Pero in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato portato al carcere milanese di San Vittore.