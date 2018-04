Arrestato in Vaticano, l’arresto questa mattina.

Arrestato in Vaticano, l’accusa è di pedopornografia

Arrestato con l’accusa di pedopornografia monsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario della Nunziatura di Washington, cresciuto all’oratorio San Carlo di Rho. Il religiosono fa parte di una famiglia molto conosciuta in città. L’ordine di cattura da parte del Giudice Istruttore del Tribunale del Vaticano, ed eseguito dalla Gendarmeria vaticana, è scattato questa mattina su proposta del Promotore di Giustizia a seguito della denuncia arrivata per via diplomatica dal governo degli Stati Uniti a carico di un prelato italiano. Cappella è detenuto in una cella della caserma della Gendarmeria.