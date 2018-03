Nel pomeriggio di mercoledì 28 marzo, i Carabinieri di Uboldo hanno arrestato in flagranza di reato un marocchino 23enne, residente a Gallarate, per aver rubato una bicicletta.

Arrestato ladro di biciclette

Un 13enne, dopo essersi accorto del furto della sua bicicletta, ha informato una pattuglia di carabinieri che era in servizio per le vie di Uboldo. I due militari, dopo essersi fatti descrivere la bicicletta hanno avviato le ricerche sul territorio finché si sono imbattuti in un extracomunitario che si allontanava in direzione della zona boschiva a bordo di una bicicletta, le cui caratteristiche erano identiche a quelle descritte dalla vittima poco prima. All’ordine di alt l’uomo ha abbandonato il velocipede ed ha tentato la fuga nella boscaglia vicina. I carabinieri hanno inseguito a piedi inseguito a piedi e bloccato dopo qualche metro.

Ricontattata la vittima del furto, ha riconosciuto la propria bicicletta, che quindi le è stata subito restituita. Il 23enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma per la direttissima che si è svolta nella mattinata di giovedì 29 marzo nelle aule del Tribunale di Busto Arsizio.