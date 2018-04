Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 aprile i Carabinieri della Stazione di Busto Arsizio hanno arrestato un 50enne legnanese, disoccupato e pregiudicato, per furto aggravato.

Arrestato legnanese per aver rubato del gasolio

I Carabinieri la notte scorsa si sono appostati all’interno di alcuni autobus nel deposito della società “stie s.p.a.” adibita ad autorimessa autobus di linea e hanno foto in flagrante un legnanese di 50 anni, disoccupato e pregiudicato, mentre asportava del gasolio contenuto nei serbatoio dei mezzi. Prima di essere fermato l’uomo aveva già riempito alcune taniche con 430 litri. Arrestato, al termine delle formalità di rito è stato presso la casa circondariale Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Era già noto alle Forze dell’Ordine

L’uomo era già stato arrestato lo scorso anno, nel medesimo luogo e per il medesimo reato. In quella circostanza però era in compagnia del figlio e di una terza persona, entrambi concorrenti nel reato. Il 50enne è anche indirizzato come responsabile di alcuni furti avvenuti a marzo e che avevano determinato la “sparizione” di oltre 2 mila litri di gasolio.