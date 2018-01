Arrestato marocchino fuggito dopo un inseguimento.

Arrestato marocchino dai carabinieri di Saronno

Era fuggito a settembre dopo un inseguimento a Saronno, ieri è finito in manette. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare, e tradotto in carcere un marocchino 39enne, residente in Caronno Pertusella, già noto alle forze dell’ordine, regolare sul territorio nazionale.

I fatti

L’uomo, lo scorso 12 settembre, dopo aver ingaggiato un inseguimento alla guida di una Renault Clio per le vie di Saronno nei pressi della zona Santuario, riuscì a guadagnare la fuga usufruendo di un complice che lo fece salire a bordo di un secondo veicolo. A seguito di perquisizione, che nella circostanza fu fatta a bordo dell’autovettura abbandonata, fu rinvenuto circa un kg di sostanza stupefacente.

Accurata attività d’indagine

L’accurata e articolata attività di indagine svolta dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno, attraverso incroci di immagini dei vari sistemi di videosorveglianza della zona, testimonianze e rilievi dattiloscopici eseguiti sul veicolo, ha permesso di identificare il soggetto autore dei reati di spaccio e resistenza a pubblio ufficiale, che nel pomeriggio di ieri è stato arrestato dopo una serie di appostamenti e pedinamenti eseguiti nel corso della settimana.

Fermato a Caronno Pertusella

L’uomo, già di difficile reperibilità, è stato bloccato in Caronno Pertusella, nonostante per l’ennesima volta alla vista dei militari in borghese abbia tentato un’improbabile fuga. Questa volta la squadra investigativa gli ha impedito ogni possibilità di movimento sin dal primo approccio braccandolo a piedi lungo Corso della Vittoria. L’extracomunitario è stato trasferito in carcere a Busto Arsizio.