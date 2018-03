Arrestato spacciatore di Sedriano. L’uomo è stato colto in flagranza di reato.

Giovedì 29 marzo, nel corso della nottata, i militari della Stazione di Sedriano hanno arrestato N.C., classe 81, incensurato e residente a Sedriano. L’uomo è stato colto in flagranza di reato mentre spacciava 12 gr di marijuana. In seguito è stato perquisito il domicilio dove i militari hanno rinvenuto oltre 15 kg di marijuana, una piccola quantità di cocaina, materiale per il confezionamento ed alcune centinaia di euro “guadagnati” dopo attività illecite. Attualmente l’uomo ristretto presso il carcere di Milano San Vittore.