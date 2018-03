Arriva il circo e scatta la protesta degli animalisti della Lav

Arriva il circo Nando Orfei a Legnano e l’associazione Lav ha già invitato i suoi simpatizzanti a “subissare” di mail il sindaco Gianbattista Fratus.

“A Legnano si è attendato il circo Nando Orfei. Esprimiamo il nostro disappunto e facciamo sentire la nostra voce al sindaco con una mail! Più saremo e meno probabilità ci saranno di un futuro attendamento per questo tipo di spettacoli, altamente diseducativi e lesivi della dignità degli animali. staffsindaco@legnano.org”. Così i volontari della Lav di Rho hanno espresso il loro disappunto contro la scelta del Comune di concedere degli spazi pubblici al circo Orfei. Gli animalisti hanno poi invitato a scrivere direttamente allo staff del sindaco Fratus per invitare l’Amministrazione a non concedere più questo tipo di autorizzazioni.