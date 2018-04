Ascensore rotto, un bambino di 6 anni chiuso in casa.

Ascensore rotto, lo sfogo del padre

Un bambino di 6 anni con le stampelle bloccato in casa da giorni a causa dell’ascensore rotto. Succede a Rho in un palazzo di via Aldo Moro 7. “Nonostante le ripetute chiamate – afferma il padre del piccolo – la ditta che si occupa della manutenzione dell’ascensore si rifiuta di uscire. Anche l’amministratore del condominio non prende decisioni e mio figlio è costretto in casa perché non può fare 6 piani a piedi. Per portarlo a togliere il gesso abbiamo dovuto prenderlo in spalla e fare tutti e 6 i piani a piedi”.

Parlano i condomini

Torna a funzionare l’ascensore del condominio di via Aldo Moro. Parlano i condomini. “L’ascensore ha un problema di progettazione che necessita uno studio di fattibilità per la modifica e ci vuole del tempo. Effettivamente in questi giorni ha dei malfunzionamenti, segnalati all’amministratore, ma non è così guasto da segregare un bambino in casa”.