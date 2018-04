Assalto al distributore, sul posto i cc che lo arrestano

Assalto al distributore, preso 25enne di Fagnano Olona

Nel corso della nottata, alle 2.30, a Solbiate Olona, in via Busto Arsizio, all’area di servizio denominata “Te24/24”, i carabinieri della stazione di Castellanza e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato per furto aggravato un 25enne di Fagnano Olona, celibe e già noto alle forze dell’ordine.

Vigilantes lo vedono e danno l’allarme

Il giovane, incappucciato, è stato notato dagli addetti al sistema di videosorveglianza sopragigungere a piedi all’interno del distributore; pochi istanti dopo è stato bloccato dalle pattuglie dell’Arma intervenute mentre tentava di forzare la colonnina bancomat del distributore di benzina con l’evidente scopo di asportarne il denaro contante contenuto. Arrestato, al termine delle formalita’ di rito, è stato trattenuto in camere di sicurezza in attesa di essere processato per direttissima per la mattinata odierna.