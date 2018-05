Instagram. Rischio accessi abusivi con falsi messaggi che invitano ad accedere all’account. Lo Sportello dei Diritti mette in guardia: “accedete solo tramite l’app o il sito ufficiali”. L’allerta anche su Commissariato di Polizia on line della Polizia Postale.

Instagram attenzione ai messaggi truffa per accedere agli account

Una nuova truffa online si sta diffondendo molti velocemente e questa volta riguarda gli utenti Instagram che, con l’aumento della sua popolarità ha fatto aumentare i tentativi di truffa connessi. A rilanciare l’attenzione sui rischi che si possono correre se non si presta attenzione ai messaggi che riceviamo e che c’invitano falsamente a verificare l’account Instagram – spiega lo Sportello dei Diritti – è un post pubblicato sulla pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia”. Il post mette in evidenza lo screenshoot di uno dei tipici messaggi truffaldini che vengono trasmessi da hacker e truffatori telematici con l’unica intenzione di accedere abusivamente ai profili o dispositivi.

Massima attenzione nel rispondere agli SMS

“Come andiamo ripetendo – sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dell’associazione – bisogna prestare sempre la massima attenzione ad ogni comunicazione che giunge sui nostri dispositivi, perché dietro ad un messaggio che invita a controllare il proprio account si può nascondere un malintenzionato che è pronto a sottrarre i nostri dati”. È sempre bene ricordare che gli unici accessi sicuri ai social tra cui Instagram sono solo tramite l’app o il sito ufficiali. Occhio, quindi, ai messaggi come quello rilanciato dalla Polizia Postale per evitare di cadere nella trappola.