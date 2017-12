Atto vandalico: le luci dell’albero di Natale vanno in tilt.

Atto vandalico: il commento dell’amministrazione.

Ci spiace segnalare che il guasto alle luci dell’Albero di Natale in piazza De Gasperi è stato causato da un atto vandalico.

Infatti, questa mattina i tecnici intervenuti per riparare l’alimentatore (vedi post del 24 dicembre), hanno riscontrato che i fili delle luci sono stati tagliati in più punti, come da foto allegate. Questo ha danneggiato anche l’alimentatore.

Non si è quindi trattato di un guasto tecnico, ma di un deliberato atto vandalico che si commenta da solo.

Purtroppo il danno provocato è tale da non consentire il ripristino totale delle luci, ma solo di una parte.

Auguriamo Buone Feste anche a chi ha compiuto questo stupido gesto, sperando che il nuovo anno porti loro un po’ di buonsenso e spirito di appartenenza alla comunità.