Incidente ad Arese verso le 10 di domenica 1° aprile. Un’auto è finita fuori strada abbattendo i cartelli stradali.

Auto abbatte i cartelli stradali

L’incidente si è verificato alla rotatoria tra via per Passirana e via privata Alfa Romeo, all’altezza del distributore di benzina. Una Opel è finita sull’aiuola spartitraffico abbattendo i cartelli stradali. L’uomo alla guida non ha riportato conseguenze. Sul posto la Polizia locale di Arese.