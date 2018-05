Un’auto è andata a sbattere contro il muro di cinta di un palazzo tra via Donizetti e corso Europa.

I fatti

Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente stradale avvenuto attorno alle 11.30 di venerdì 18 maggio in corso Europa all’incrocio con via Donizetti. Un’Audi guidata da un uomo di 60 anni è andata a sbattere contro il muro di cinta del palazzo all’angolo le due vie. Sul posto i vigili di Rho e i volontari dell’Astra soccorso di Pero che lo hanno portato in ospedale.