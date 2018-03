Auto finisce contro recinzione.

Auto contro la recinzione, conducente gravissimo

Era al volante della sua auto quando è poi finito contro una recinzione. Ora l’automobilista, 93 anni, è stato portato in ospedale ed è gravissimo. E’ accaduto poco fa, mercoledì 21 marzo, intorno alle 11. La vettura stava viaggiando su via Trieste. Poi, all’improvviso, forse a causa di un malore, il conducente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro la cinta di un’abitazione a pochi passi dalla Coop.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati subito l’ambulanza della Croce Rossa ed è atterrato anche l’elisoccorso. In azione anche gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco. L’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso. E’ gravissimo.

