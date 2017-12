Auto in fiamme in stazione a Parabiago. Il mezzo è stato rimosso intorno alle 9.45 di martedì 19 dicembre.

Auto in fiamme: la rimozione

Un incendio ha spaventato e messo in allarme l’intera città. Un’auto, infatti, ha preso fuoco intorno alle 7.30 di martedì 19 dicembre in via Cavalleri, proprio dietro la stazione cittadina. Le fiamme si sarebbero propagate dal cofano della macchina, ma per fortuna nessuno sembrerebbe ferito.