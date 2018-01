Auto in fiamme nella notte.

Una notte ad alta tensione in città per un’auto in fiamme. E’ successo intorno alle 2. Alcuni residenti si sono accorti che stava succedendo qualcosa lungo la via Sabotino di Parabiago. Il fuoco stava divorando una Fiat Punto parcheggiata in strada. Subito è partita la chiamata al 112, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Legnano e i carabinieri della stazione di Parabiago. Da accertare le cause dell’accaduto.