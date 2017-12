Citroen C 3 pare stesse percorrendo via Piave in direzione Abbiate quando all’altezza della rotonda di via Lamarmora è uscita di strada andando a finire nella scalinata del sottopasso della stazione di Tradate, incastrandosi.

Auto fuori strada si incastra nelle scale, tragedia scampata

Erano le 9 di questa mattina quando la Citroen condotta da una ragazza, forse abbagliata dal sole o per un guasto meccanico, ha perso il controllo del mezzo infilandosi proprio nella scalinata del sottopasso ferroviario che collega via Piave con piazza della stazione. Fortunatamente non c’erano pedoni e pendolari sulle scale al momento dello schianto altrimenti li avrebbe travolti. L’auto però è rimasta incastrata tra i muri del tunnel e solo dopo un’ora è stato possibile rimuoverla.

Auto fuori strada intervengo gli agenti

L’insolito incidente ha catturato l’attenzione dei passanti stupiti e increduli perché non capivano come l’auto avesse potuto incastrarsi nel tunnel visto che davanti c’è una piazza ampia e spaziosa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno provveduto a raccogliere le testimonianza dell’automobilista, spaventata, ma fortunatamente illesa. Terminati i rilievi di rito l’auto è stata rimossa e il sottopasso liberato.