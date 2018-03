Un’auto in fiamme nella notte tra giovedì e venerdì nel quartiere San Giovanni di Rho.

Auto in fiamme: i fatti

Vigili del fuoco in azione a Rho nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 marzo per una Fiat Punto che ha improvvisamente preso fuoco. L’auto era regolarmente posteggiata in via Cavour nella zona del quartiere San Giovanni. Le fiamme sono state spente in pochi minuti e l’auto spostata dalla strada. Si indaga sulle cause del rogo.