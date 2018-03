Auto in fiamme.

Auto avvolta dalle fiamme a Nerviano

Momenti di tensione quelli vissuti poco fa a Nerviano per un’auto in fiamme. E’ accaduto intorno alle 11.30 in via Da Vinci, strada che costeggia le scuole medie, alcune palazzine e un supermercato. Una vettura che era parcheggiata, per cause ancora da chiarire, ha iniziato a emettere fumo e poi fuoco dalla parte anteriore.

Il video:

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Nerviano, la Polizia locale e i vigili del fuoco di Legnano. Nessuno è rimasto ferito e le fiamme sono state spente in pochi istanti. In questo momento sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza del mezzo.

La galleria di immagini: