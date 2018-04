Auto in fiamme a Corbetta, illeso il conducente.

Tragedia sfiorata poco dopo le 9 di questa mattina, lungo viale della Repubblica all’altezza del campo sportivo. Una Smart con a bordo un ragazzo che si stava recando a lavorare ha preso fuoco. Il conducente ha sentito che qualcosa non funzionava bene al motore. Si è accostato a bordo strada ed è sceso dalla vettura appena in tempo. Questa ha preso fuoco. Sul posto i Vigili del fuoco di Corbetta, in servizio nella vicina caserma. Illeso il ragazzo. Distrutta completamente la Smart