Auto ribaltata in via Pietro Micca a Legnano, ferita una donna.

Auto ribaltata a mezzanotte

Paura in via Pietro Micca per uno spettacolare incidente che ha coinvolto una donna di 41 anni. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte di giovedì 3 maggio quando l’auto sulla quale viaggiava si è ribaltata. Il mezzo è andato a finire ruote all’aria e con la fiancata lato conducente appoggiata all’asfalto.

Una 41enne portata in ospedale

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce rossa di Legnano intervenuta in codice rosso. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti ed è stata portata all’ospedale cittadino in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura.

A rilevare l’incidente i carabinieri

A rilevare l’incidente sono stati i carabinieri della Compagnia di Legnano. Spetterà a loro stabilire l’esatta dinamica e le cause dell’accaduto. Via Micca è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e recupero del mezzo.