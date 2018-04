Incidente a Mozzare tra due autovetture.

Auto si ribalta a Mozzate

Oggi, mercoledì 18 aprile, intorno alle 16.00, i Vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, sono intervenuti in via Gorla a Mozzate per una macchina ribaltata dopo uno scontro tra due vetture. Sono ancora in fase di accertamento le cause dello scontro tra i due mezzi. I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale della Croce Rossa di Varese per soccorrere i feriti. Fortunatamente non è stato necessario trasportare i coinvolti in alcun ospedale.