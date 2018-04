Spettacolare incidente lungo la strada provinciale 214, tra Arluno e Pregnana.

I fatti

Attorno alle 14.40 di venerdì 20 aprile, un’auto si è ribaltata lungo la provinciale che costeggia l’autostrada. Sul posto i Carabinieri di Legnano, ai quali spetta il compito di stabilire le cause dell’accaduto. Ferite in modo non particolarmente grave le due occupanti, di 19 e 24 anni.

Secondo incidente in poche ore

L’incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dal luogo in cui, la notte scorsa, ha perso la vita Cosimo Ivan Cosentino a bordo della sua moto.