Valltelina in subbuglio per presunti avvistamenti Ufo. Come riporta GiornalediSondrio.it ci sarebbero testimonianze e persino fotografie.

Avvistamenti Ufo in Valmalenco

Una decina di giorni fa in Valmalenco infatti sarebbe stata avvistata una sfera pulsante di luce bianca e blu che non emanava rumori. Secondo i testimoni la sfera, che in particolare starebbe stata notata nel comune di Lanzada, si sarebbe mossa a zig zag e in un attimo si sarebbe diretta verso Chiesa facendo scattare un blackout in una parte del paese.

La testimonianza

“Erano le 22.08 di giovedì e stavo risistemando la cucina del mio hotel – racconta Michel Nana, 45 anni, titolare dell’hotel Mirage che si trova nel comune di Lanzada -. Intanto i miei clienti dell’Enel, di Ascoli Piceno, erano sulla terrazza della hall e stavano fumando. All’improvviso, sono corsi in cucina a chiamarmi dicendo che c’era un ufo nel cielo”.

Gli ultimi precedenti in Lombardia

A novembre, a Mariano, nel Comasco, avvistato un oggetto volante non identificato con tanto di “lucine” (probabilmente un pallone sonda), mentre l’estate scorsa un ufo era stato avvistato nei cieli tra Tribiano e Segrate, nella Martesana milanese (“Era come una palla grigia che rotolava“). Sempre nel Milanese, a Rho, nel prossimo futuro dovrebbe tenersi un convegno sul tema a cura del Centro Ufologico Mediterraneo, che sul suo sito ufficiale www.centroufologicomediterraneo.it ha pubblicato un approfondito dossier, correlato di immagini sugli ultimi avvistamenti italiani.