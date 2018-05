Azione cattolica di Legnano ricorda don Giuseppe Prina

Un ricordo in onore di don Giuseppe Prima, morto dopo un malore improvviso.

E’ stato colto da un malore venerdì mattina 18 maggio. E’ morto così don Giuseppe Prina, 75 anni, parroco della chiesa del Santissimo Redentore di Legnano. Una persona ben voluta e conosciuta da tutti quanti. Anche Azione cattolica di Legnano ha voluto ricordare il parrocco:

“Improvvisamente ci ha lasciato don Giuseppe Prina, parroco del Ss. Redentore. Come Azione cattolica di Legnano vogliamo ricordarlo per la stima, l’attenzione e l’incoraggiamento che ha sempre dimostrato alla nostra associazione. Ci ha accompagnato e sostenuto quando abbiamo unito i gruppi parrocchiali di S. Magno e S. Domenico al gruppo di soci del Redentore; nell’ultimo periodo ci ha ospitato e accolto a braccia aperte in occasione della S. Messa nella Giornata dell’adesione, festa dell’Ac. Don Giuseppe ha partecipato insieme a noi anche al recente incontro di formazione tenutosi lo scorso 8 maggio presso l’oratorio di Legnanello. Lo affidiamo al Padre perché lo accompagni in questo ultimo viaggio e lo teniamo nel nostro cuore. Grazie don Giuseppe!”