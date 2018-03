Balconi allagati, così come gli spazi comuni di un palazzo in via San Francesco a Castano Primo. Tutto a causa delle piogge incessanti di ieri, domenica 11 marzo.

Balconi allagati: l’intervento della Protezione Civile di Castano

Nella giornata di ieri, domenica 11 marzo, la Protezione Civile di Castano Primo è intervenuta, su richiesta dei Vigili del fuoco, per liberare dall’acqua due balconi e i locali in comune di una palazzina di via San Francesco. Un intervento provvidenziale, che si è reso necessario a caua delle incessanti piogge che hanno colpito le nostre zone durante l’intero fine settimana. Grande soddisfazione e ringraziamenti ai volontari della Protezione Civile arrivano sia dalla comunità sia dall’Amministrazione comunale guidata da Giuseppe Pignatiello.