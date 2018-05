Bambino cade dal balcone giocando e muore a soli tre anni

Bambino cade dal balcone: è precipitato dal quinto piano in piazza Garibaldi a Pioltello. Il piccolo di tre anni, di origine afgana, stava giocando a palla e, all’improvviso, è caduto. E’ deceduto poco dopo.

Bambino cade dal balcone giocando

Il piccolo stava giocando in corridoio con la palla, poi per cause ancora da chiarire si è sporto dalla finestra ed è precipitato al suolo. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto ambulanza, automedica e carabinieri. E’ stato portato in codice rosso in ospedale, i carabinieri hanno portato la madre in caserma.

Il piccolo purtroppo non ce l’ha fatta.

