Il presidente del baseball Legnano era un personaggio vincente

Si è spento a 76 anni

Il mondo sportivo, in modo particolare quello legnanese, è in lutto per la scomparsa di Vittorio Pino, 76 anni, figura storica del baseball e del softball di Legnano morto dopo aver lottato contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Un personaggio vincente

Una persona capace, nel corso degli anni, di portare la città a risultati incredibili, con la conquista di scudetto, Coppa Italia e Coppa dei Campioni. In carriera ha vinto tutto.

Presidente per mezzo secolo

E’ stato presidente del Legnano ininterrottamente dal 1960 fino a pochi mesi fa e sotto la sua gestione la squadra di softball è salita sul tetto d’Europa.