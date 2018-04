Notte di follia a Besate. Qualcuno ha sfondato il muro della banca con un trattore rubato.

Besate: rubano trattore e sfondano il muro della banca

Besate, incredibile quanto accaduto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 aprile: qualcuno ha rubato un trattore, lo ha messo in moto e si è diretto verso il bancomat di via Duchessa Marianna. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo ha quindi letteralmente sfondato il muro della banca con il trattore. Non è ancora chiaro se sia stato un tentativo di asportare il bancomat stesso o se si è trattato di una maldestra manovra.