Bimba attraversa i binari del treno: tragedia sfiorata a Mozzate.

Una bambina di 10 anni ha attraversato i binari, nel tardo pomeriggio di giovedì nei pressi della stazione ferroviaria, a Mozzate. Fortunatamente il treno in arrivo stava già rallentando per entrare in stazione e dunque la tragedia è stata scongiurata. La Polfer sta indagando sull’accaduto. Per via delle misure di sicurezza entrate in funzione, la circolazione dei treni ha subito rallentamenti.