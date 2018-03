Bimba azzannata a un orecchio da un labrador a Rescaldina, ma i padroni del cane non si fermano, come ampiamente scritto sul giornale Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola.

Bimba azzannata da un cane: ecco cos’è successo

Era seduta al tavolino di un bar insieme alla mamma. Poi, la bimba di 10 anni, si è avvicinata al cane di una coppia poco distante. Ma il quattrozampe l’ha morsicata all’orecchio. Poi i due padroni dell’animale si sono allontanati. La piccola è stata portata poi al pronto soccorso: è stata medicata , le è stato applicato una «colla» cicatrizzante e dei punti di sutura a cerotto. Per lei una settimana di antibiotico per evitare problemi dovuti al morso ricevuto.