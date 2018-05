Investito in centro.

Bimbo investito in corso Garibaldi

Paura per un bambino di 3 anni investito a due passi dalla centralissima Piazza San Magno a Legnano. E’ successo intorno alle 13 di oggi, mercoledì 16 maggio. Tutto in pochi istanti. Un’auto è entrata nell’area Ztl (con permesso) in via Corso Garibaldi e ha urtato un bimbo che stava giocando con un monopattino.

I genitori del piccolo sono subito corsi a soccorrerlo, la donna alla guida dell’auto si è fermata.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa e la Polizia locale. Il piccolo è stato portato, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.