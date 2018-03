Bocconi avvelenati per cani: paura a Saronno

Bocconi avvelenati nell’area cani di via Petrarca? Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Polizia locale, dopo la segnalazione che in questi giorni ha fatto il tam tam sui social.

Tutto è partito da un cittadino che martedì, una volta arrivato nell’area del parchetto dell’Aquilone, si è trovato di fronte un cartello che invitava i cittadini a prestare molta attenzione a causa della presenza di «possibile veleno». Da quanto emerso, in base al sopralluogo dei vigili nella zona, sono state trovate tracce di vomito e si percepiva un odore fastidioso. Oltre a questo sempre nell’area è stata anche trovata della pasta al tonno che conteneva delle palline bianche sospette. Ora sono in corso ulteriori accertamenti per fare chiarezza, nel frattempo dalla Polizia locale è arrivato l’invito ai cittadini di segnalare eventuali situazioni sospette, anche per capire se si sia verificato qualche caso di avvelenamento o se qualche animale sia stato male.