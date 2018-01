Botti di capodanno, è ancora polemica a Vermezzo

La vicenda di Aik, per lui i botti hanno avuto gravi conseguenze

E’ stato un capodanno davvero triste per la famiglia di Aik, come racconta il servizio di Settegiorni in edicola da venerdì 5 gennaio. Aik era un pastore tedesco di 12 anni, con un grave problema di salute, ma ancora molto vivace e attivo. Per lui i festeggiamenti per salutare l’inizio del nuovo anno hanno avuto delle conseguenze assai spiacevoli.

La polemica

La morte di Aik riaccende la polemica sui botti di Capodanno e sulle conseguenze che hanno nei confronti degli amici animali, e non solo. Spesso infatti i festeggiamenti assai rumorosi e talvolta pericolosi sono considerati fastidiosi anche per le persone. I proprietari di Aik lanciano il monito: “festeggiare sì, ma in modo rispettoso”