Bracconiere nel Parco del Ticino: caccia irregolare alla beccaccia

Bracconiere fermato a Besate grazie ad un intervento congiunto avvenuto pochi giorni fa ad opera di Guardiaparco e Gev del Parco del Ticino, con la collaborazione delle Guardie Volontarie Venatorie del Wwf Lombardia. L’uomo è stato sorpreso ai margini di una marcita nel Parco del Ticino, intento alla “posta della Beccaccia”. Il bracconiere aveva cioè puntato ad una coppia di beccacce con una modalità non consentita dalla legge: un appostamento all’alba o all’imbrunire nei luoghi in cui il volatile si ritira dalla pastura per poi rientrare nel bosco o, viceversa, quando lascia il bosco per recarsi nei luoghi umidi per cibarsi. Sparare in questo modo alla beccaccia è considerato mero esercizio di tiro su una specie fortemente cacciata ed è quindi proibito dalle normative.

Per l’uomo due sanzioni da 206 e 154 euro

I Guardiaparco hanno fermato in tempo il bracconiere, al quale sono state notificate due sanzioni: una di 206 euro per caccia oltre gli orari consentiti e l’altra di 154 euro per essere stato trovato non in regola con il tesserino venatorio. “Esprimo tutta la mia soddisfazione per questo importante risultato – ha commentato il presidente del Parco GianPietro Beltrami-, frutto dell’attenzione dei Guardiaparco e di tutti i volontari nella tutela dell’ecosistema del Parco. Non posso che ringraziarli per l’importante lavoro svolto”.“ Ancora una volta- ha aggiunto il consigliere Fabrizio Fracassi – la collaborazione tra volontari e associazioni del territorio ha consentito di monitorare e controllare il territorio e in questo caso evitando un’azione di caccia illegale”.