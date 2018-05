Brucia bar ma in realtà è un falso allarme.

Brucia bar in via Milano, pomeriggio di paura

Allarme a Ospiate di Bollate, nel pomeriggio di domenica 6 maggio. Erano da poco passate le 16 quando alla centrale operativa del 118 è arrivata una chiamata: “Venite, sta andando a fuoco il bar al civico 21 di via Milano!”. Sul posto sono state inviate subito un’ambulanza della Sos Novate e vari mezzi dei vigili del fuoco: sono intervenuti gli uomini dei distaccamenti di Garbagnate Milanese e Rho, i colleghi del comando provinciale di Milano e quelli di Desio con l’autoscala.

…ma era un falso allarme

Nessun ferito e nessun fuoco da spegnere però. I pompieri infatti hanno accertato che la nube di fumo che si sprigionava dal locale non era dovuto a un rogo in corso nel bar ma era provocata dall’antifurto nebbiogeno, che allo scattare dell’allarme emette una nebbia fittissima che toglie la visibilità in pochi secondo. Sul posto decine e decine di curiosi che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo.