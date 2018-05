Bruciano furgone e auto, notte movimentata per i vigili del fuoco a Legnano.

Bruciano furgone e auto, il primo allarme

Il primo allarme è scattato intorno all’1, quando i pompieri del distaccamento cittadino sono stati chiamati a intervenire in via Calatafimi. La segnalazione giunta al 115 riguardava un furgone parcheggiato all’altezza del civico 4: “Venite, il mezzo sta bruciando!”. In pochi minuti i vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno avuto ragione delle fiamme, che hanno divorato il motore, prima che potessero propagarsi.

Fiamme anche in via Galvani

Quasi due ore dopo, poco prima delle 3.00, i pompieri sono accorsi in via Galvani per un altro mezzo in fiamme. Stavolta ad andare a fuoco è stata un’automobile in sosta accanto al marciapiede. Gli uomini del distaccamento di via Leopardi hanno spento il rogo, che rischiava di diffondersi danneggiando anche le auto vicine.