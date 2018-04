A fuoco un bus nella pista per crash test di Senago. L’incidente è avvenuto in via Cascina Traversagna attorno alle 19.30 di lunedì 23 aprile.

I soccorsi al bus

Non si registrano feriti e le fiamme sono state domate senza problemi dai vigili del fuoco di Rho, itnervenuti sul posto per contrastare il rogo.

Dinamica da chiarire

Secondo quanto riferito, erano in corso i test su un guard rail quando il mezzo ha preso fuoco (per motivi ancora da chiarire) ed è andato completamente distrutto.