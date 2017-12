Incidente con omissione di soccorso nella serata di martedì a Bareggio. Ora è caccia all’auto pirata.

Si cerca l’auto pirata

Valerio Monaco, 21enne di Bareggio, è stato abbandonato sanguinante in mezzo alla strada. Come riporta Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola da venerdì 22 dicembre il giovane era in sella alla sua moto, una Aprilia Rs 50, quando all’altezza dell’intersezione tra la ex statale 11 e la via Leoncavallo, si è scontrato con l’auto che lo precedeva. L’incidente è avvenuto in direzione Magenta. Il giovane, che fortunatamente indossava il casco, ha sbattuto la testa contro il cerchione posteriore sinistro ed è stato travolto con il parafango posteriore.

Il racconto di Valerio

«Ho visto l’automobilista rallentare – dice -, quasi volesse accertarsi che fossi vivo. Poi ha accelerato e si è allontanato lasciandomi sanguinante in mezzo alla strada». Valerio è stato portato all’ospedale San Carlo di Milano dove ha trascorso una notte in Rianimazione. Ha riportato la frattura di clavicola e scapola, una contusione al ginocchio e lo sfregio del labbro.

Si cercano indizi

Il suo auspicio è che le telecamere dei locali presenti in quel tratto di strada (banca, sala giochi, ristorante) possano fornire elementi utili a risalire il pirata della strada: «Purtroppo – conclude Valerio – non sono riuscito a prendere il numero di targa. Ho visto solo che forse si trattava di una Ford Fiesta nera, che ora sarà sicuramente danneggiata nella parte posteriore sinistra». Chiunque avesse elementi utili a identificare l’auto può contattare i Carabinieri.