Cade da cavallo, attimi di paura per una bambina di 10 anni, in sella mentre stava svolgendo l’allenamento.

Cade da cavallo: l’incidente

Erano circa le 15.30 di sabato 23 dicembre, quando una bambina di 10 anni è caduta da cavallo, mentre stava svolgendo il suo allenamento al centro ippico di Magenta in corso Italia.

I soccorsi

Subito, sul posto, sono stati chiamati i volontari della Croce Bianca Magenta, arrivati al centro ippico in codice giallo. Sono stati loro a prestare i primi aiuti alla bambina. La piccola, per fortuna, non avrebbe riportato gravi conseguenze ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale.