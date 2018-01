Camion incendiato sulla A21: è il secondo incidente avvenuto oggi sull’autostrada.

Momenti di panico sull’A21, dove alle 14.19 il traffico è stato bloccato dall’incendio scoppiato da un camion. L’incidente è avvenuto all’altezza del cavalcavia ponte 217, in località Montirone: una colonna di fumo scuro di è levata dal mezzo incendiato, visibile a diversi chilometri di distanza dal luogo del sinistro. Due persone sono rimaste coinvolte, ma non si conoscono le loro attuali condizioni. Non è ancora stata chiarito come il fuoco sia divampato dal mezzo. Attualmente la missione è in corso: seguiranno aggiornamenti.

Sul posto l’Ats di Cremona, i Vigili del Fuoco di Verolanuova, i soccorritori di Flero e la Croce rossa di Ghedi. Anche l’elisoccorso è stato allertato.