Mezzo pesante perde il carico a Parabiago

Stava transitando nel sottopasso quando ha perso il carico. E’ quanto successo ieri sera in via Minghetti. Intorno alle 20 un autocarro, forse senza che il conducente se ne rendesse conto, ha lasciato in strada parte di quanto trasportava. Per la precisione, materiale edilizio. Pochi istanti dopo gli automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che sta cercando di risalire al camion.