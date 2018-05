Camion ribaltato sull’A8 intorno alle 5.30 di lunedì 14 maggio.

Camion ribaltato in autostrada

Incidente all’alba lungo la A8 nel tratto tra lo svincolo di Legnano (km 16,3) e l’allacciamento con l’A9 (km 10,7) in direzione Milano. Coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato. Ferite due persone, di 47 e 58 anni, trasportate in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Castellanza.

Autolaghi in tilt

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico, mandando in tilt l’Autolaghi. “Legnano in entrata è chiuso al traffico in entrambe le direzioni per incidente” si leggeva su Autostrade.it questa mattina presto.

Sul posto i Vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Legnano. L’incidente è avvenuto poche ore dopo il tragico schianto costato la vita a due persone sul raccordo Gazzada-Varese.