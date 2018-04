Cane gettato dal settimo piano: Brambilla sul piede di guerra.

“Denunceremo per maltrattamento e violenza privata l’autore di questo inqualificabile gesto. La violenza è inaccettabile sempre, contro le persone e contro gli animali. E quest’ultima a maggior ragione se compiuta davanti ad un minore. Anche per questo chiediamo l’immediato intervento dei servizi sociali e al pm l’allontanamento del responsabile dal nucleo familiare”.

Lo afferma l’on lecchese Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente e del Movimento animalista, commentando l’arresto, a Roma, di un 44enne che ha gettato dal settimo piano la cagnolina del figlio ed ha resistito agli agenti.

“Proprio nei giorni scorsi è stato pubblicato il secondo rapporto sul maltrattamento animale in italia, a cura di Silvia Premoli e Giovanna Rossi, che, in mille pagine, raccoglie solo, e qui l’avverbio va sottolineato, i casi di maltrattamento riportati dalla stampa nazionale e locale o sul web. Non ci sono, né potrebbero esserci, gli infiniti casi mai denunciati o senza testimoni o semplicemente ignorati dalle cronache. Anche così parliamo di circa 600 episodi gravi che molto spesso si concludono con la morte dell’animale, o degli animali coinvolti, e in buona parte restano impuniti perché non ne sono individuati gli autori”.