Cane investito e ucciso ad Abbiategrasso, si cerca l’automobilista che non si è fermato.

Cane investito e ucciso, si cerca il pirata

Ha investito e ucciso un cane che trotterellava libero per strada. È accaduto venerdì mattina 4 maggio nel centro storico di Abbiategrasso, sotto gli occhi di decine di passanti. Nessuno dei quali è però riuscito a prendere nota della targa dell’automobile, una station wagon grigia metallizzata. L’automobilista stava percorrendo via Annoni in direzione piazza Marconi quando si è trovato davanti il quattrozampe. L’impatto è stato fatale per l’animale, un cagnolino di piccola taglia dal pelo fulvo e nero di nome Rex. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per gli accertamenti di rito.

Sui social infuria la polemica

Il quattrozampe sarebbe stato una presenza ben nota nel centro cittadino: pare infatti che avesse l’abitudine di scappare da casa e gironzolare solo e che tanti lo conoscessero. Il proprietario si è presentato sul posto e ha dichiarato che l’animale era scappato poco prima dal cancello della sua abitazione. Sui social intanto infuria la polemica: c’è chi punta il dito contro l’automobilista che non si è fermato e chi se la prende con il padrone dell’animale.

L’auto ripresa dalle telecamere di un bar

L’auto che ha provocato la morte del cane è stata immortalata dalle telecamere di un bar vicino al luogo dell’incidente: l’immagine sarebbe già stata fornita agli agenti della Polizia locale.